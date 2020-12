¡Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition ya tiene fecha de lanzamiento!

El esperado y aclamado Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition por fin tiene una fecha de lanzamiento. Pese a que Ubisoft había comentado que este título iba a estar disponible durante la temporada de “holiday 2020”, se ha confirmado que esta versión definitiva no llegará este año, sino hasta el próximo.

La cuenta oficial del juego en Facebook reveló que Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 14 de enero de 2021. Además de ofrecernos el amado beat’em up, esta versión definitiva también incluye los paquetes de DLC de Knives Chau y Wallace Wells.

Pese a que 2020 marca el décimo aniversario de la película y el juego, este relanzamiento llegará un poco después a la fiesta. Sin embargo, considerado que actualmente no hay una forma legal de obtener el juego, esperar poco más de un mes no suena tan mal, y será una gran forma de iniciar el 2021.

Vía: Scott Pilgrim vs. The World: The Game