Sackboy: A Big Adventure tendrá un par de ediciones especiales y esto incluyen

Aunque cuando se habla de juegos de lanzamiento para el PS5 normalmente Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls o Godfall son el centro de atención, no hay que olvidar a Sackboy. Así es, la amada mascota que vimos por primera vez en PS3 tendrá una nueva aventura, la cual estará disponible junto a la llegada de la próxima consola de Sony en noviembre, y el día de hoy se han revelado una serie de ediciones especiales para el juego.

Antes que nada, si optas por pre-ordenar Sackboy: A Big Adventure, obtendrás un cómic digital, The Gathering Storm, en la que descubrirás el misterioso pasado de Scarlet, la mentora de Sackboy y el último Knitted Knight que queda en Craftworld.

Ahora sí, la primera de las dos ediciones especiales disponibles es la: Digital Deluxe Edition, la cual estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5, e incluye:

-Un libro de arte digital que muestra los hermosos y elaborados mundos de Sackboy, así como el diseño de las extrañas y maravillosas criaturas que los habitan.

-Un soudntrack digital con una selección ecléctica de pistas del juego.

-4 trajes de Sackboy de los iconos de PlayStation que puedes usar para personalizar a tu personaje. Estos son: Jin de Ghost of Tsushima, Sam Porter Bridges de Death Stranding, Connor de Detroit Become Human, Diácono St. John de Days Gone.

-4 gestos de Sackboy basados en cada ícono de PlayStation mencionado anteriormente para presumir ante tus amigos.

-20 avatares de Sackboy con diferentes disfraces del juego.

Por último, tenemos la Edición Especial, la cual es limitada y solo estará disponible en PlayStation 4. Además de ofrecer todo lo que la Digital Deluxe Edition contien, obtendrás una versión física del libro de arte y este asombroso peluche.

Por el momento se desconoce cuál es el precio de la Digital Deluxe Edition, pero la Edición Especial limitada para el PS4 tiene un precio de $89.99 dólares, y ya la puedes preordenar aquí. Es impórtate mencionar que la versión de la generación actual se podrá mejorar de forma gratuita a PS5.

Sackboy: A Big Adventure llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 12 de noviembre. En temas relacionados, una nueva patente revela más pistas sobre el posible PSVR2. De igual forma, así se ve un DualSense por dentro.

