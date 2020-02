Rumor: Un nuevo Paper Mario llegará este año al Switch

El día de ayer, surgió un nuevo reporte asegurando que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 no llegaría hasta 2021. Ahora, ha salido a la luz otro rumor sobre una de las sagas más queridas de Nintendo que, desafortundamente, no ha llegado al Switch todavía, aunque eso podría cambiar muy pronto. Estamos hablando por supuesto de Paper Mario.

De acuerdo con Sabi, un confiable insider de la industria, ha escuchado mención sobre un nuevo Paper Mario para Switch constantemente de fuentes dentro de Nintendo. De ser cierto, este título debutaría probablemente a finales de año:

Got some good words for Paper Mario from another source. Now I have absolutely no skepticism. Be hype.

Also got some more specific teases on the way. Won’t say too much.

— Sabi (@New_WabiSabi) January 31, 2020