Rumor: La Temporada 4 de Fortnite no sufriría de retrasos

Epic Games ha tenido unos meses desafiantes, ya que ha tenido que trabajar desde casa debido a la pandemia por COVID-19 y recientemente entró en un proceso legal en contra de Apple por el pago de una comisión del 30% en las compras digitales de Fortnite. Muchos fanáticos del battle royale esperarían que esto generara un retraso en el lanzamiento de la nueva temporada, sin embargo, parece que no sería así.

De acuerdo con un tweet de Merl, un conocido miembro de la comunidad del juego responsable por múltiples filtraciones, en la demanda oficial de Epic contra Apple se menciona que la próxima temporada de Fortnite no presentaría retraso alguno e iniciaría el próximo 27 de agosto de 2020, como lo puedes apreciar aquí:

It’s now 100% Confirmed Fortnite Season 4 Releases on August 27th, 2020 as shown in the Official Lawsuit. pic.twitter.com/gYBqGWrepg

— Merl (@Merl) August 17, 2020