Rumor: Konami buscaría lanzar un nuevo Metal Gear Solid al licenciar la IP

Suena difícil de creer, pero sí, ya han pasado poco más de cinco años desde que Metal Gear Solid V: The Phantom Pain llegó a nuestras manos. Por supuesto, los fans de la franquicia ya están ansiosos por un nuevo título, y Konami no podría estar menos interesado, o por lo menos eso se pensaba.

De acuerdo con un nuevo rumor proveniente de ACG-Gaming, se dice que Konami estaría buscando traer de regreso a Metal Gear Solid al licenciar la IP, aunque todavía no han encontrado un posible socio que esté interesado en la franquicia. Por supuesto, dado lo importante que es, sería cuestión de tiempo para que Sony, Microsoft o alguna otra compañía de la industria demuestre su interés hacia ella.

ACG-Gaming dice que esta información se la brindó una fuente muy confiable, que aparentemente, fue la misma que filtró Far Cry Primal hace años, además de que también han revelado otras cosas de igual relevancia. No obstante, lo mejor es tomar estos datos con reserva hasta que Konami, o alguien oficial, lo confirme. Recordemos que no sería la primera vez que surgen rumores relacionados a Konami y Metal Gear, pero al menos hasta la fecha, nada de lo rumoreado o filtrado ha sido verificado.

Via: Wccftech