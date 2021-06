Rumor: Dead Space podría tener una remasterización

Han pasado casi 10 años desde la última vez que un juego de Dead Space salió al mercado. Con el E3 a la vuelta de la esquina, y con un EA Play Live planeado para el próximo mes, han surgido un par de rumores que apuntan al regreso de esta serie de diferentes formas.

Recientemente, Nick Baker, insider de la industria, y Jez Corden, miembro de Windows Central, entablaron una conversación sobre Dead Space, en donde se menciona una remasterización del primer juego, así como una secuela. Esto fue lo que comentó Baker:

Y esta fue la respuesta de Corden:

That WOULD BE PRETTY COOL WOULDN'T IT NICK?

You know. If it was ACTUALLY HAPPENING MAYBE? That would be PRETTY COOL.

— Jez Corden (@JezCorden) June 5, 2021