Rumor: A Plague Tale 3 ya está bajo desarrollo

Casi ha pasado un año desde el lanzamiento de A Plague Tale: Requiem y un reciente rumor sugiere que ya se encuentra en desarrollo una tercera entrega de la saga. Según la información, A Plague Tale 3 estaría en las primeras etapas de desarrollo y el informe proviene del perfil de LinkedIn de Asobo Studio, quienes están buscando llenar una serie de puestos. Echa un vistazo a toda la información a continuación.

Asobo Studio está buscando nuevos desarrolladores para trabajar en la serie de A Plague Tale, pero no está claro si es para una expansión del segundo capítulo, A Plague Tale: Requiem, o para la creación de un spin-off u otro juego principal de la serie (A Plague Tale 3).

Por el momento, la saga consta únicamente de dos capítulos, A Plague Tale: Innocence (2019) y A Plague Tale: Requiem (2022), pero el estudio ha mencionado que está dispuesto a continuar la aventura en caso de que el segundo capítulo tenga éxito, por lo que no se puede descartar que haya un nuevo proyecto en marcha.

Asobo Studio, hasta la fecha, cuenta con poco más de 250 empleados y ha reabierto la contratación para acelerar el desarrollo del nuevo Microsoft Flight Simulator que saldrá en 2024, así como para crear nuevo contenido basado en A Plague Tale. En cuanto a este último aspecto, se solicita específicamente un artista de efectos especiales, un diseñador de juegos senior, un programador de IA y un animador de jugabilidad senior, por lo que no hay duda de que se trata de algo nuevo.

La historia de Amicia y Hugo concluyó en A Plague Tale: Requiem, pero siempre es posible que Asobo Studio esté trabajando en un DLC o tenga la intención de regresar para explorar el mundo en un nuevo capítulo, incluso con nuevos protagonistas.

Aunque esto podría indicar una nueva entrega de la saga, por el momento no hay confirmación oficial ni por parte de Microsoft ni de Asobo Studio, por lo que debes tomar esta noticia con precaución por el momento.

Vía: Gamer Tweak

Nota del editor: El primer Plague Tale me pareció un buen juego, tenía sus bugs pero no importaba, era interesante, aunque no lo suficiente como para hacerme regresar para la secuela. Espero que para esta tercera entrega la experiencia se demuestre y nos haga regresar a quienes probamos el juego original y que logre capturar una nueva audiencia.