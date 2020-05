Ruby Rose abandona el papel de Batwoman

Batwoman acababa de concluir con su primera temporada en The CW, pero ahora, el Arrowverse tendrá que conseguir otra actriz para llenar los zapatos de esta icónica heroína. Ruby Rose, quien dio vida a Kate Kane en esta serie, ha confirmado que estará abandonando el papel tras solo una temporada. El programa, que ha sido renovado para una segunda parte en 2021, seguirá adelante pero con un nuevo rol titular.

Por medio de una declaración, Rose dijo lo siguiente:

“He tomado la muy difícil decisión de no regresar a Batwoman la siguiente temporada. Esta no fue una decisión que tome a la ligera ya que tengo un gran respeto para el elenco, los actores y todos aquellos involucrados con el show tanto en Vancouver como en Los Ángeles.

Me siento muy agradecida con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries no solo por darme esta oportunidad, sino también por darme la bienvenida al universo de DC que han hermosamente creado. Gracias a Peter Roth y Mark Pedowitz y a los equipos en Warner Bros. y The CW que invirtieron tanto en el programa y siempre creyeron en mi. Gracias a todos que hicieron un éxito de esta primera temporada – en verdad estoy agradecida.”