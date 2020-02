¿Rockstar ya prepara el anuncio de GTA VI?

Este año se celebrará el séptimo aniversario de Grand Theft Auto V. Así es, han pasado siete años sin un nuevo juego de esta serie. Aunque en este periodo de tiempo hemos visto el lanzamiento de Red Dead Redemption II, GTA Online y Red Dead Online, los fans están ansiosos por un nuevo juego de una de las sagas criminales más importantes de la industria. Ahora, una pequeña imagen ha revitalizado a la comunidad y sus esperanzas han cobrado vida una vez más.

El sitio de Rockstar se ha actualizado y por un momento contaba con una nueva imagen promocional de lo que parece ser un robot abrazando al logo de la compañía. Lo interesante de este diseño, es que no cuenta con las características de otros juegos de la compañía, y se asemeja a un estilo orientado hacia el cyberpunk.

Algunos creen que esta simple imagen es material promocional de Rockstar Games. Otros consideran que puede hacer referencia a contenido adicional para GTA Online. Por otro lado, algunos fans esperan que sea la primera pista de GTA VI. Por el momento, la compañía no ha mencionado algo al respecto.

Aunado a esto, múltiples fanáticos han señalado que Rockstar Games actualmente tiene un vídeo en su página de YouTube listado como privado, lo cual apunta a que están a punto de anunciar algo. Varios usuarios han dicho que la página solo tenía 258 vídeos el otro día. Ahora tiene 259.

New Private video on rockstar youtube . I hope its gta 6 but its probably gta 5 f1 dlc pic.twitter.com/lhYQXZFuPY

— jonnhy_xv (@jonnhy_xv) February 27, 2020