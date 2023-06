Revelan remake de Star Ocean: The Second Story

Una versión renovada de Star Ocean: The Second Story, adecuadamente titulada Star Ocean: The Second Story R, se lanzará en Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, y PC a través de Steam el 2 de noviembre. Anunciado durante el Nintendo Direct de junio, el juego presenta una reimaginación completa del original con un enfoque moderno en los gráficos originales de píxeles con una combinación de gráficos 2D y 3D.

El RPG de ciencia ficción y fantasía sigue a Claude C. Kenny y Rena Lanford mientras se ven envueltos en una trama siniestra dentro de la galaxia. Los jugadores también encontrarán a más de una docena de posibles aliados para sumar a su causa. Las batallas tienen lugar en tiempo real con gráficos que recuerdan a Octopath Traveler.

El tráiler también muestra dirigibles, ciudades en 2D y toda la bondad de los RPG de los años 90. El Nintendo Direct presentó una gran cantidad de otros anuncios, incluyendo uno de un nuevo juego de Mario en 2D llamado Super Mario Bros. Wonder, un juego de WarioWare para Switch, una remasterización de Luigi’s Mansion: Dark Moon y mucho más.

Vía: IGN