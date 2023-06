La princesa Peach protagonizará su propio juego para Switch

Nintendo ha anunciado que está desarrollando un nuevo juego derivado de Super Mario centrado en la Princesa Peach, que llegará a Switch el próximo año. A lo largo de la historia de Nintendo, Peach es un personaje que rara vez ha tenido sus propios juegos individuales. Fuera del título de Nintendo DS, Super Princess Peach, la famosa heroína suele ser vista junto a Mario, Luigi y otros personajes en varios juegos de Nintendo. Ahora, Peach será lanzada al centro de atención por sí misma en un nuevo proyecto que todavía tiene muchos elementos desconocidos.

Revelado durante la presentación de Direct de hoy, Nintendo anunció que está trabajando en un nuevo juego para Switch en el que la Princesa Peach será el personaje principal controlado por el jugador. El juego, que aún no tiene un título oficial, se mostró brevemente durante la transmisión y los de Nintendo no dijeron mucho sobre qué implicará. Se sabe que este juego de la Princesa Peach llegará en algún momento de 2024, pero aparte de eso, actualmente se sabe muy poco más.

Aunque no se sabe mucho sobre este juego sin título de Peach, Nintendo mostró un poco del título en acción. Según las imágenes, este proyecto parece ser un juego de desplazamiento lateral y muestra a Peach corriendo por un entorno que tiene lugar en un escenario. También parece haber varios personajes nuevos que Peach conocerá a lo largo de este juego. Es muy probable que Nintendo no hable mucho más sobre este título de la Princesa Peach para Switch hasta dentro de varios meses. Actualmente, la compañía está centrada en sus juegos que se lanzarán en 2023, que incluyen Pikmin 4, el regreso de Detective Pikachu y su nuevo remake de Super Mario RPG. Una vez que todos estos títulos se lancen en Switch, parece que comenzaremos a tener una idea más profunda de lo que este título de Peach nos ofrecerá.

A brand-new game starring Princess Peach is coming to #NintendoSwitch in 2024! Stay tuned for more details. pic.twitter.com/NO3Z5RBt0w

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 21, 2023