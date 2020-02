Revelan juego cancelado de Aliens por parte de 3D Realms

Antes de que Disney comprará a Fox el año pasado, 3D Realms, conocidos por la saga Duke Nukem, se encontraban trabajando en un FPS cooperativo basado en la franquicia de Aliens. De hecho, el estudio ya había avanzado bastante, pero después de esta transacción, el juego tuvo que ser cancelado.

Frederik Schreiber, Vice Presidente de 3D Realms, reveló la noticia en su cuenta de Twitter:

Yup. Game was called Aliens: Hadleys Hope. We went quite far into pre-production before the Disney/Fox acquisition, and then we had to cancel it, and move on with something else.

Maybe some day! I bet yours was very different than ours? pic.twitter.com/brpq4FgwWT

— Frederik Schreiber (@Freschism) February 11, 2020