Revelan fecha de lanzamiento y precio del ROG Ally

El Steam Deck al fin tiene competencia, se trata del ROG Ally, una PC portátil que originalmente se anunció durante April Fool’s este año y que todos pensaban que se trataba de una broma. En cuestión de días, Dave 2D un YouTuber conocido por examinar a detalle computadoras recibió una unidad y compartió que identificó los siguientes componentes: chip AMD Zen4/RDNA 3 que permite una taza de fotogramas más alta a la que puede ofrecer el Steam Deck de Valve, una pantalla de 120Hz con una resolución 1920X1080 y la capacidad de ejecutar Windows 11, lo que automáticamente le adjudica mucho más compatibilidad comparandose con SteamOS.

El hardware cuenta con ventiladores más efectivos y silenciosos que los de su competidor y un peso de 608g, puede conectarse a un GPU externo para aumentar el rendimiento y ahora, gracias al análisis de The Verge, sabemos que es 50% más rápido que el Steam Deck con el mismo consumo de energía (15w) y el doble de rápido a 30w. En comparación con el Nintendo Switch el ROG Ally es 8 veces már rápido. La pantalla, además de ser Full HD es OLED. Tendrá un costo menor a los $1000 dólares y estará disponible el próximo 11 de mayo.

ASUS ROG Ally is launching May 11th for “under $1000.”

– 50% faster than Steam Deck at same power draw (15w)

– 2x faster at full power (30w)

– Up to 8x faster than Nintendo Switch

– 1080p 120hz OLED

– Running AMD’s new Z1 and Z1 Extreme chips (8 TF max)https://t.co/V19vHvB6cu pic.twitter.com/Zho2vqe5p8

