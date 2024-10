Revelan el peso que tendrá Call of Duty: Black Ops 6 en PS5

Falta una semana más para que finalmente se lance Call of Duty: Black Ops 6, la siguiente entrada de la franquicia que marca un cambio, no tanto si hablamos de temas de jugabilidad, sino porque la propiedad ahora es de Xbox después de concretarse la compra de Activision Blizzard. Sin embargo, los usuarios de PlayStation no deben temer, pues por lo menos algunos años, los juegos de esta querida franquicia se van a seguir lanzando para todas las consolas de actual generación y algunas de la anterior.

Quienes tengan ya su juego asegurado en preventa, podrán hacer la pre descarga a partir del próximo 20 de octubre, y eso conlleva tener espacio en la consola destino, dado que la saga siempre suele ocupar mucho espacio por temas de actualizaciones constantes así como la cuestión de la campaña más el multijugador. Por fortuna, se han dado los datos a los usuarios desde cuentas como la de PlayStation Game Size.

En dicha cuenta se asegura que al menos en la consola más nueva de Sony, PS5, el archivo tendrá un peso en dos paquetes: el primero es de 16.443 GB, y el segundo de 20.998 GB. Por lo que serían aproximadamente 37 GB en total, a eso se le debe sumar la parte de multijugador cuándo finalmente se lance.

🚨 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐃𝐮𝐭𝐲 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐬 𝟔 (PS5) – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝟏 : 16.443 GB

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝟐 : 20.998 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 01.001.000 Pre-Load : October 20

Release : October 25 #CallofDuty pic.twitter.com/47er4CzKz9 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 14, 2024

Acá algunas razones por la cual estos juegos siempre pesan mucho en consolas:

– Gráficos y Texturas de Alta Resolución: Las versiones más recientes de Call of Duty incluyen texturas, modelos y efectos visuales avanzados en alta definición. Las texturas en 4K y los detalles gráficos requieren mucho espacio en el disco, ya que se necesita almacenar una gran cantidad de datos para mantener la calidad visual.

– Modos de Juego y Mapas Extensos: Los juegos incluyen múltiples modos como campaña, multijugador, Warzone (el modo battle royale) y modos cooperativos. Cada uno de estos modos tiene mapas únicos, configuraciones, personajes y escenarios, lo que multiplica el tamaño de los archivos.

– Actualizaciones y Contenido Post-Lanzamiento: Call of Duty lanza actualizaciones constantes, que incluyen nuevos mapas, armas, eventos, expansiones y mejoras en el rendimiento del juego. Estas actualizaciones suelen ser grandes y a menudo requieren la descarga de archivos adicionales que incrementan el tamaño total.

– Archivos de Audio y Video de Alta Calidad: Los juegos suelen tener pistas de audio en varios idiomas, efectos sonoros envolventes y cinemáticas de alta calidad. Todo esto contribuye significativamente al tamaño total del juego.

Recuerda que el juego se lanza el 25 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Twitter