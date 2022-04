Últimamente, la industria de los videojuegos se ha caracterizado por la compra de estudios por parte de las grandes compañías del medio. Ahora, un nuevo reporte señala que Ubisoft, empresa francesa responsable de series como Assassin’s Creed y Far Cry, sería el siguiente gran objetivo en ser comprado.

De acuerdo con reportes por parte de Bloomberg y Kotaku, firmas como Blackstone Inc. y KKR & Co. Even estarían interesadas en adquirir a Ubisoft. Por el momento solo se habla sobre investigaciones e intereses por parte de estas empresas, y actualmente no hay “negociaciones serias”.

Fuentes cercanas a Kotaku han señalado que Ubisoft ha estado trabajando con varias firmas de consultas durante los últimos años, esto con el objetivo de no dejar un solo cabo suelto en dado caso de que una compra se lleve a cabo. A diferencia de julio de 2018, cuando las acciones de la compañía estaban en $110 dólares, actualmente estamos hablando de solo $41 dólares. Sin embargo, cualquier interesado en adquirir a esta empresa francesa, necesitará negociar con la familia Guillemot, quienes actualmente se estima que poseen el 15% del negocio de capitalización de mercado de poco menos de $5 mil millones de dólares.

Por años, Ubisoft ha sido relacionada con la familia Guillemot, con Yves Guillemot, co-fundador, en el papel de CEO. Notablemente, en 2018, el ejecutivo logró evitar una adquisición por parte Vivendi, un conglomerado francés, esto con la ayuda de una inversión de Tencent. Sin embargo, con la salida de Charlie Guillemot, hijo del directivo, de Ubisoft el año pasado, Yves estaría buscando una manera de abandonar a esta empresa.

Al respecto, Ubisoft ha emitido un comunicado respecto a estos rumores:

“No comentamos sobre rumores o especulaciones. Ubisoft tiene capacidades creativas y de producción inigualables, con más de 20 000 personas talentosas colaborando en nuestros estudios globales en el desarrollo de juegos. Gracias a ellos y a nuestro enfoque a largo plazo y apetito por asumir riesgos creativos, hemos construido algunas de las propiedades más sólidas de la industria, y tenemos muchas marcas y proyectos nuevos y prometedores en el horizonte. También tenemos una de las carteras más profundas y diversificadas de la industria, servicios y tecnologías de vanguardia, y una comunidad grande y creciente de jugadores comprometidos. Como resultado, estamos en una posición ideal para capitalizar el rápido crecimiento de la industria y las oportunidades de plataforma que están surgiendo en este momento”.

Junto a esto, recordemos que Ubisoft se sigue enfrentando a los problemas causados por la ola de acusaciones de abuso y comportamiento tóxico que se dieron a conocer en febrero de 2020. Por si fuera poco, Kotaku también ha mencionado que las siguientes entregas en las series de Far Cry, Assassin’s Creed y Ghost Recon, aún están muy lejos de ser una total realidad.

Nota del Editor:

Considerando que los reportes hablan sobre compañías de negocios de gran nivel, y de un Microsoft u otra empresa que tenga una importante presencia en la industria de los videojuegos, los cambios que sufriría Ubisoft estarían más enfocados en la dirección de sus negocios, y no en la exclusividad de sus títulos.

Vía: Kotaku