Reportan fecha de presentación de Nintendo Switch 2

Desde el año pasado muchos rumores han surgido en torno a la supuesta nueva consola de Nintendo, mismas que por ahora es todo un misterio si hablamos de información oficial, dado que la compañía se ha negado a hablar sobre lo que acontece el futuro de su hardware. Sin embargo, no cuentan con la audacia de gente cercana que obtiene información por debajo de la mesa, y eso nos ha hecho conocer cómo estará elaborada la consola nueva, así como la posible fecha de su revelación al público en general.

Según lo mencionado por el conocido insider apodado Nate Hate, veremos dentro de poco tiempo al dispositivo, mencionando que probablemente ese avance en video o en directo será en el mes de marzo de este año, esto durante el marco de la edición anual de Game Developers Conference. Por lo que el día seleccionado para esta presentación sería entre el 18 y 22 de marzo, lo cual puede tener algo de sentido.

También dentro del podcast en el que han discutido del tema, mencionan que Nintendo podría considerar la posibilidad de agregar 16 GB RAM para que el funcionamiento general sea más eficiente, incluyendo llevar a cabo más de dos acciones a la ves por parte del usuario. De igual manera, se exige más almacenamiento interno, pero que en esta ocasión se use un SSD, para que la velocidad sea la mejor y los juegos puedan dar lo mejor de sí en cuanto a rendimiento.

De momento en cuanto a presentaciones de Nintendo, rumores apuntan a que el próximo sería uno de partners, es decir, no veremos nada de lo desarrollado por la propia empresa, y nos limitaremos a presenciar los juegos que serán lanzados en el año por parte de terceros. No obstante, las conclusiones no se deben sacar antes de tiempo, por lo que hay que ver la próxima semana si la empresa japonesa tiene que decir algo al respecto.

Vía: Youtube

Nota del editor: Definitivamente los rumores se van a terminar hasta que Nintendo diga algo, pero parece que eso no va a ocurrir pronto, al menos se siente que la empresa no quiere contar nada a toda costa. Tal vez hasta que el juego de Peach finalmente digan lo pertinente.