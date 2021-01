¿Qué tan bien le fue al Switch durante su primer año en el mercado chino? Analista lo revela

Aunque el Nintendo Switch debutó hace cuatro años en casi todo el mundo, no fue hasta el 2019 cuando la consola híbrida de la Gran N llegó al mercado chino. Ahora que han pasado 12 meses desde su lanzamiento en este país, conozcamos qué tan bien le ha ido en cuanto a ventas.

Según informa Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, el Switch ya superó el millón de unidades vendidas en China, rebasando así a Sony y Microsoft como el mayor distribuidor de consolas en el país.

Tencent has shipped 1 million units of the Nintendo Switch (China ver.) in Mainland China as of the end of 2020.

The console officially launched in China on Dec 10, 2019. Good news for Nintendo.

I was quoted in this @Reuters article on the topic:https://t.co/dVuj7zZGuS

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 11, 2021