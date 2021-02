Project xCloud llegará a navegadores web, y así se ve

Parece que Project xCloud por fin llegará a dispositivos iOS. Sin embargo, no lo hará por medio de una aplicación específica, como sucede en Android, sino que, similar a GeForce Now y Google Stadia, lo hará por medio del navegador web. De acuerdo con un nuevo reporte, Microsoft ya está realizando pruebas internas para una versión de navegador de esta plataforma de streaming.

Fuentes cercanas a The Verge han mencionado que los empleados ahora están probando una versión web de xCloud antes de un previo público. Similar a la versión de Android, xCloud en navegadores cuenta con una sección de recomendaciones, la capacidad de reanudar los títulos jugados recientemente y acceso a todos los juegos en la nube disponibles a través de Xbox Game Pass Ultimate.

The Verge también compartió la primera imagen de xCloud en navegadores, la cual pueden ver a continuación:

Sin embargo, por el momento los servidores disponibles usan un Xbox One S, así que no esperen una gran resolución en esta versión de xCloud. Sin embargo, hay planes para utilizar la infraestructura del Series X en un futuro. Similar a Stadia, esta versión solo funciona en navegadores como Google Chrome y Microsoft Edge. Una prueba pública de este servicio está planeada para la primavera de este año, aunque por el momento no hay una fecha exacta. Microsoft tiene la intención de incluir esta versión en la versión para PC de la aplicación Xbox en Windows 10

Recordemos que la principal motivación detrás de la versión de navegador es llevar xCloud y Xbox Game Pass Ultimate a dispositivos iOS, ya que Apple no permite que este tipo de plataformas tengan su propia aplicación. Por su parte, la compañía de la manzana ha mencionado que sería necesario una revisión individual por cada juego en este servicio, algo que, de acuerdo con Microsoft, afectaría a los usuarios.

En temas relacionados, Microsoft no cree que “el contenido exclusivo sea la solución”. De igual forma, el Series X|S se posicionan como las consolas más vendidas del mes de enero.

Vía: The Verge