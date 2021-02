Microsoft no cree que “el contenido exclusivo sea la solución”

James Gwertzman, director de cloud gaming para Microsoft, ha estado platicando con Game Rant en una nueva entrevista, dando su opinión sobre la exclusividad y si “los juegos exclusivos a cierta consola son la solución para impulsar estas plataformas hacia delante.”

En su respuesta, Gwertzman explicó que Microsoft ha hecho un buen trabajo con las experiencias cross-platform, y ultimadamente, los desarrolladores de videojuegos no están interesados en la exclusividad:

“El desarrollador promedio de videojuegos no quiere exclusividad. El desarrollador promedio quiere estar en todos los dispositivos posibles. Quieren una versión para celulares, para consolas. Los fabricantes de consolas quieren exclusividad porque quieren que su hardware sea mejor o lo que sea, pero no, nosotros no lo vemos así.”