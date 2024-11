Primer vistazo a la película de terror de Pinocho

Para quien no lo sepa, desde hace un par de años se ha estado forjando el universo cinematográfico de horror de varias franquicias conocidas, hablamos de cuentos de hadas que ahora son de dominio público, y eso nos lleva al lanzamiento de Winnie The Pooh Blood and Honey 1 y 2. Y ahora, todo va a continuar con otro personaje icónico que ha sido usado bastante, nos referimos a Pinocho, quien pasará de ser un niño de madera pacífico a uno que no tiene piedad para nadie.

Los creadores de esta saga han compartido un primer vistazo a la próxima cinta de terror, Pinocchio: Unstrung. La revelación incluyó un vistazo al diseño espeluznante del muñeco, elaborado completamente con efectos prácticos, creado por el especialista en efectos Todd Masters, conocido por su trabajo en Chuckie y Dune: Part II. Aquí lo puedes ver: El elenco cuenta con el veterano actor de terror Robert Englund, conocido por interpretar a Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, quien se une a esta película para darle un toque aún más siniestro. Además, Richard Brake, frecuente colaborador de Rob Zombie, dará vida a Geppetto, lo que promete añadir una dimensión oscura al personaje del padre de Pinocho. En redes sociales, los creadores, Rhys Frake-Waterfield y Scott Jeffrey, compartieron un video que muestra a la marioneta de Pinocho en acción, revelando su apariencia amenazante, alineada con la perturbadora estética que popularizó a Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Frake-Waterfield continúa como director en este universo de “infancias retorcidas” que él y Jeffrey han desarrollado. Meet Pinocchio. 🥹 pic.twitter.com/Klly3yIdlS — Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (@poohbandh) November 1, 2024 El Poohniverse, que inició con Blood and Honey, continuará expandiéndose. Tras el lanzamiento de esta versión oscura de Pinocho, se espera la llegada de Bambi: The Reckoning, una reinvención en tono de horror, cuyo primer adelanto también ha sido muy esperado por los fans del género. La cinta del títere aún no tiene fecha de estreno. Vía: IGN