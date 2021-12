Pokémon lanza un video de relajación con Piplup

Aunque estoy seguro de que a todos aquí nos encanta disfrutar de los videojuegos, también hay días pesados en donde nos gustaría relajarnos un poco y dejar de lado el gaming por unas cuantas horas. Si estás teniendo problemas durmiendo, o simplemente quieres relajarte, entonces este nuevo video lanzado por Pokémon es ideal para ti.

The Pokémon Company ha lanzado un nuevo video de relajación protagonizado por nada más y nada menos que Piplup. Por media hora, podrás ver al adorable Pokémon rodar por la habitación, riéndose y haciendo ruidos que podrían provocarte algún tipo de sensación de cosquilleo, todo esto para al final quedarse dormido.

Así que ponte cómodo, relájate y utiliza unos buenos audífonos para disfrutar de esta experiencia que seguramente te ayudará a atravesar esos duros momentos del día.

Y hablando de Pokémon, ya puedes leer nuestra reseña de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl dando click en el siguiente enlace.

Nota del editor: Tal vez solo sea yo, pero este tipo de videos se han puesto muy de moda últimamente. Es curioso que The Pokémon Company se haya trepado en esta tendencia en específico, pero el video les quedó bastante bien así que no me quejo.

Via: YouTube