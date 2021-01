Pokémon estrena un espectacular video enfocado en el 25 aniversario de la serie

Como sabrán, 2021 marca el 25 aniversario de Pokémon. La serie que comenzó en 1996 tiene planeado varios eventos y celebraciones para este año. Aunque por el momento aún hay mucho que se desconoce sobre los planes que The Pokémon Company tiene preparados, el día de hoy se liberó un pequeño video enfocado en la historia y nostalgia de esta serie.

El corto está protagonizado por una Pokébola, la cual va recorriendo la historia de la serie, mientras es acompañado de consolas, figuras y cartas de Pokémon. El video es bastante nostálgico, al grado de mostrar un episodio del anime, pero tiene una sorpresa interesante al final.

Así es, como ya se había mencionado, Katy Perry, la cantante de pop, tendrá una colaboración con Pokémon. Sin embargo, por el momento no hay más información sobre este evento. The Pokémon Company siempre logra entregarnos increíbles videos sobre Pokémon, ya sean los comerciales live action para promocionar algún juego, o con series como Pokémon Origins y Generations, y esta ocasión no fue la excepción. Puedes conocer más sobre el 25 aniversario de la serie aquí.

Vía: Pokémon