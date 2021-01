Así reaccionó Phil Spencer ante el nuevo juego de Indiana Jones

El día de ayer por la mañana, Bethesda nos tomó por sorpresa al anunciar un nuevo juego de Indiana Jones por MachineGames, en colaboración con Lucasfilm Games. No solo son los jugadores quienes están emocionados, puesto que Phil Spencer, jefe de Xbox, también demostró mucho interés por el proyecto.

Vía Twitter, el ejecutivo compartió sus pensamientos respecto a este nuevo juego:

Excited to see Todd Howard and @MachineGames creating a new Indiana Jones game, I cannot wait to learn more. https://t.co/qzjyym0BFC

— Phil Spencer (@XboxP3) January 12, 2021