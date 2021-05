PlayStation Now ya tiene 3.2 millones de suscriptores

PlayStation Now tal vez no sea el servicio más importante de Sony en años recientes, pero esto no significa que la plataforma no haya crecido gradualmente. Para finales de marzo de este año, PS Now ya tenía 3.2 millones de miembros, casi el doble de los usuarios que tenía en el mismo periodo de tiempo pero de 2020.

Evidentemente, Sony sigue viendo al servicio como un vector importante de su crecimiento. Destaca que con una “continua inversión” en tecnología, junto con un “persistente enfoque e inclusión de grandes IPs”, la plataforma puede llegar a todavía un mayor número de suscriptores.

A principios de este año se rumoreo que Sony ya estaba buscando introducir su propia alternativa para Game Pass, pero hasta la fecha seguimos sin tener algo por el estilo. PS Now ha mejorado con el paso de los años, pero en ocasiones parece que Sony lo tiene un poco olvidado y tan solo en México sigue sin estar disponible. Estas cifras son respetables, pero claramente todavía hay mucho potencial sin explotar.

Fuente: Sony