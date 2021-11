Sin lugar a dudas, el retraso de Halo Infinite ciertamente fue uno de los puntos más bajos para Xbox el año pasado. La nueva generación de consolas de Microsoft se quedó sin uno de sus títulos de lanzamiento más importantes, y en una nueva entrevista, Phil Spencer dijo “no haber estado de acuerdo” con la forma en que todo esto se manejó.

Platicando con GQ, Spencer explicó que no fue fan de cómo es que Xbox mostró Halo Infinite y cómo es que lo promocionó como este juego de siguiente generación, todo para que unos cuantos días después decidieran retrasarlo:

“No me gustó cómo lo manejamos. No me gusto que hayamos mostrado el juego, que hayamos hablado sobre su lanzamiento. Y en el margen de un mes lo retrasamos.”