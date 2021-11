Mientras que Call of Duty: Vanguard disfrutó del segundo lanzamiento más grande del año en Reino Unido, superado únicamente por FIFA 22, un nuevo reporte sugiere que, por primera vez en 14 años, Vanguard en realidad tuvo las ventas más bajas de la saga dentro de este país europeo. De acuerdo con VGC, solo fue Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007 que vendió menos unidades que esta nueva entrega.

Actualmente, Call of Duty: Black Ops de 2010 se mantiene como la entrega mejor vendida de la franquicia en Reino Unido, y Vanguard vendió aproximadamente 200 por ciento menos copias en este mismo periodo de tiempo. Call of Duty: Ghosts vendió 52% más copias que la entrega de este año, e incluso Call of Duty: Infinite Warfare lo supera con un 16 por ciento.

Definitivamente es extraño ver que Vanguard esté teniendo tan mal desempeño, especialmente por el regreso a la Segunda Guerra Mundial. También es importante considerar el impacto de Warzone, el cual sigue siendo uno de los títulos free-to-play más populares de la actualidad. Tal vez el desastre legal dentro de Activision Blizzard alejó a ciertos compradores, pero es difícil creerlo.

Nota del editor: Sí, sé que casi no hubo cambios a la fórmula, pero honestamente creo que Vanguard no es una mala entrega de esta serie. Tiene sus errores, especialmente en el apartado de la historia, pero lo compensa con un divertido multiplayer y un modo zombies que, si bien no es tan bueno como el del año pasado, tampoco está tan malo como el internet dice que es. Acá puedes leer nuestra reseña completa.

Via: VGC