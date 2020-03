Phil Spencer asegura que las consolas de videojuegos seguirán siendo relevantes

No es ningún secreto que Xbox y otras importantes compañías de videojuegos están invirtiendo fuertemente en el cloud gaming, pero tanto Microsoft como Sony estarán lanzando nuevas consolas físicas este año. De hecho, Xbox recientemente reveló un montón de detalles sobre su siguiente máquina, y parece ser que toda una bestia. Pero la pregunta aquí es: ¿hasta cuándo serán relevantes las consolas físicas? De acuerdo con Phil Spencer, jefe de Xbox, aún les falta mucho tiempo.

Durante una reciente participación en el podcast de AIAS Game Maker, Spencer fue cuestionado sobre Project xCloud, el servicio de cloud gaming de Xbox, y si los videojuegos algún día iban a funcionar estrictamente en esta plataforma. Ésto fue lo que dijo el ejecutivo al respecto:

“Espero que no. Creo que llegar a un mundo donde uno ya no necesite ser dueño de cierto dispositivo para jugar ayuda a la industria, y no todos creen eso, lo entiendo. Eso no significa que tener un dispositivo no sea parte de mi experiencia de gameplay. Creo que voy a tener una consola conectada a mi televisión por la próxima década. Ademas, creo que será la mejor manera de jugar, con un dispositivo local, descargar el juego, y jugar, pero a veces no frente a mi televisión. A veces no estoy frente a un dispositivo que no tiene la capacidad nativa para jugar, y ahí es donde entra la nube.”