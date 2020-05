Participa en el próximo torneo de Splatoon 2 y gana juegos gratis

Super Smash Bros. Ultimate no será el único juego de Switch que contará con un torneo en línea en las próximas semanas, ya que Nintendo of America ha anunciado el Splatoon 2 North American Open June 2020.

Esta competencia tendrá lugar el próximo 14 de junio y finalizará el día 21 del mismo mes. Similar al torneo de Smash, los ganadores obtendrán códigos para descargar Super Smash Bros. Ultimate, ARMS y Mario Tennis Aces sin costo alguno.

Grab your squad & get ready to splat it out for total victory with the #Splatoon2 North American Open June 2020 tournament, running 6/14 and 6/21! Stay tuned for more competitive tournaments as part of the @NintendoVS Summer Series of events.

Register: https://t.co/GPaCZjeXxJ pic.twitter.com/5BATKN9slt

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 26, 2020