[ACTUALIZADA] El Xbox Series X no saldrá en Thanksgiving

ACTUALIZACIÓN: Microsoft ha confirmado que el Xbox Series X no debutará en Thanksgiving como se había mencionado previamente. Un representante oficial de la compañía declaró lo siguiente para IGN:

Por su parte, Geoff Keighley también compartió en Twitter que, de acuerdo con sus fuentes, la fecha de lanzamiento para el Series X sigue siendo la misma y que no habrá un anuncio el día de hoy sobre una nueva fecha:

UPDATE: Sources tell me the Xbox Series X release date is unchanged and still “Holiday 2020.” There is no announcement today about a release date.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2020