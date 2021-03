Parece que un nuevo juego de Chocobo Racing ya está en desarrollo

Tal parece que Square Enix sigue buscando la forma de traer de vuelta un par de spin-off clásicos de Final Fantasy. Durante los últimos meses, se han encontrado una serie de registros que apuntan al regreso de Chocobo Racing a nuestras vidas.

El pasado mes de diciembre de 2020, el nombre de Chocobo GP fue registrado en Japón. Después, en febrero de 2021 el mismo título fue encontrado en sitios de registro de Australia y Canadá. Ahora, se reporta que el pasado 9 de marzo de 2021, Chocobo GP fue registrado en Estados Unidos y Europa.

Por el momento no hay información oficial por parte de Square Enix sobre un nuevo juego de Chocobo Racing. Sin embargo, considerando que los registros de Ever Crisis y The First Soldier fueron descubiertos meses antes de su revelación oficial, es muy probable que la compañía japonesa ya esté trabajando en un título de esta serie para dispositivos móviles.

Recordemos que el Chocobo Racing surgió como un mini juego del original Final Fantasy VII, para después conseguir su propio spin-off en 1999 para el PS1. De esta forma, este nuevo título bien podría formar parte del nuevo universo de FFVII en desarrollo.

Vía: Siliconera