El sello de EA Originals suma a Silver Rain Games, estudio indie, a su catálogo

Actualmente, la industria de los videojuegos ve el nacimiento de nuevos estudios de forma constante. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesaria la ayuda de las grandes compañías del medio, para que estos pequeños grupos de visionarios logren cumplir sus objetivos. Este es el caso de Silver Rain Games, quien ha anunciado una unión con EA, y su sello de EA Originals.

Por medio de un comunicado, se ha revelado que Silver Rain Games se unirá a estudios como Coldwood Interactive, responsables de Unravel, y Hazelight, compañía detrás de A Way Out e It Takes Two, y ahora formará parte de EA Originals, en donde contará con la orientación y el apoyo para hacer que sus IP en desarrollo aún no anunciadas sean toda una realidad.

Para aquellos que no los conozcan, Silver Rain Games es un estudio de Reino Unido co-fundado en 2019 por Abubakar Salim, mejor conocido por su papel en el exitoso programa de HBO Raised by Wolves, junto a Melissa Phillips, quien liderará como Head of Studio, y quien anteriormente trabajó como Responsable de Programas y Eventos para BAFTA Games. Esto fue lo que comentó Salim al respecto:

“En lo que ha sido un año desafiante, hemos reunido a un equipo extraordinariamente creativo y sofisticado el cual está ansioso por trabajar en proyectos que den vida a sus perspectivas globales. Juntos construiremos un universo emocionante que libera el poder de la narración y la brillantez que aporta. No podríamos estar más felices de trabajar con el equipo de EA Originals, son socios fenomenales para poder comenzar este viaje. No sólo cada uno de ellos comprende nuestra visión de inspirar y entretener, sino que también da la bienvenida a esta nueva era emocionante de desarrollo de juegos”.

Este equipo se encargará de generar juegos y contenido innovadores y que inviten a la reflexión a través de diferentes medios de entretenimiento. De esta forma, la visión de Silver Rain Games complementará de forma perfecta el catálogo de juego de EA Originals, en donde encontramos experiencias como Sea of Solitude, Lost in Random, Fe, y más títulos.

Aunque por el momento no sabemos exactamente en qué está trabajando Silver Rain Games, es muy probable que en junio, cerca de E3, tengamos más información al respecto.

Vía: Comunicado oficial