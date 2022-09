Parece que Hogwarts Legacy tendrá co-op

Considerando que Hogwarts Legacy llegará al mercado hasta el próximo mes de febrero, aún hay varios secretos sobre este esperado juego. Sin embargo, parece que estamos a nada de que se revele el posible componente cooperativo de este título.

Recientemente, la cuenta oficial de Wizarding World, aquella que comparte todo lo que tiene que ver con la propiedad de Harry Potter y el mundo mágico, reveló una imagen relacionada con Hogwarts Legacy en donde se puede ver una varita, así como un control y, notoriamente, dos personas abrazándose.

We wonder what these could mean 🤔 Make sure you're tuned into https://t.co/UQlnKCXHhd on 1st September to find out! pic.twitter.com/zWQg7xdGZf

— Wizarding World (@wizardingworld) August 30, 2022