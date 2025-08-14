    Paramount confirma secuela de World War Z

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/08/2025 8:10 a. m.

    Hasta el día de hoy, World War Z es considerada la película de zombis más taquillera de Hollywood. La cinta llegó a los cines en el 2013, recaudando más de $540 millones de dólares. Esto llevó a Paramount a dar luz verde a una secuela en el 2017. Sin embargo, por años el proyecto parecía que iba a ser cancelado en cualquier momento. Afortunadamente, parece que este no va a ser el caso, ya que la productora sigue muy interesada en darle nueva vida a este universo.

    De acuerdo con The Hollywood Reporter, David Ellison, CEO de Paramount Skydance, tiene planes bastante ambiciosos con la compañía. Entre ellos destacan nuevas películas de Transformers, Top Gun, Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek y, sorpresivamente, la secuela de World War Z. Todo esto con el objetivo de recuperar su posición en el mercado de terror y cintas con clasificación R.

    El éxito de F1 juega un factor importante

    La secuela de World War Z ha estado en boca de todos después de F1 se convirtiera en la película más exitosa de Brad Pitt. Previamente, el mayor éxito del actor era la cinta de zombis del 2013. Desde entonces, este género ha experimentado varios cambios, con múltiples resurgimientos y proyectos que han demostrado que aún hay cabida para estas criaturas en el cine actual.

    La secuela ha pasado por varias manos. En el 2015, J.A. Bayona llegó a estar vinculado al proyecto, con Steven Knight a cargo del guion, pero la producción no avanzó. Más tarde, en 2019, David Fincher se sumó para dirigir una versión más contenida y centrada en el suspenso. Sin embargo, Paramount canceló el plan antes de rodar, en parte por la saturación de propuestas postapocalípticas.

    Sin embargo, parece que todo está listo para el regreso de este universo. Ahora solo es cuestión de esperar a que estos planes se logren materializar. En temas relacionados, filtración revela el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day. De igual forma, Ballerina es un fracaso en taquilla.

    Imagen

    Vía: The Hollywood Reporter 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix