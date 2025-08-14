Paramount confirma secuela de World War Z

Hasta el día de hoy, World War Z es considerada la película de zombis más taquillera de Hollywood. La cinta llegó a los cines en el 2013, recaudando más de $540 millones de dólares. Esto llevó a Paramount a dar luz verde a una secuela en el 2017. Sin embargo, por años el proyecto parecía que iba a ser cancelado en cualquier momento. Afortunadamente, parece que este no va a ser el caso, ya que la productora sigue muy interesada en darle nueva vida a este universo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, David Ellison, CEO de Paramount Skydance, tiene planes bastante ambiciosos con la compañía. Entre ellos destacan nuevas películas de Transformers, Top Gun, Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek y, sorpresivamente, la secuela de World War Z. Todo esto con el objetivo de recuperar su posición en el mercado de terror y cintas con clasificación R.

El éxito de F1 juega un factor importante

La secuela de World War Z ha estado en boca de todos después de F1 se convirtiera en la película más exitosa de Brad Pitt. Previamente, el mayor éxito del actor era la cinta de zombis del 2013. Desde entonces, este género ha experimentado varios cambios, con múltiples resurgimientos y proyectos que han demostrado que aún hay cabida para estas criaturas en el cine actual.

La secuela ha pasado por varias manos. En el 2015, J.A. Bayona llegó a estar vinculado al proyecto, con Steven Knight a cargo del guion, pero la producción no avanzó. Más tarde, en 2019, David Fincher se sumó para dirigir una versión más contenida y centrada en el suspenso. Sin embargo, Paramount canceló el plan antes de rodar, en parte por la saturación de propuestas postapocalípticas.

Sin embargo, parece que todo está listo para el regreso de este universo. Ahora solo es cuestión de esperar a que estos planes se logren materializar. En temas relacionados, filtración revela el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day. De igual forma, Ballerina es un fracaso en taquilla.

Vía: The Hollywood Reporter