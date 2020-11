¡Otro más! La mejora de PS5 y XSX de Control Ultimate Edition se ha retrasado hasta el 2021

Aunque muchas personas ya cuentan con su copia de Control Ultimate Edition para la generación actual, el público deseaba estrenar sus PS5 y Xbox Series X con la versión mejorada de este título. Lamentablemente, este ya no será el caso, ya que el juego se ha retrasado hasta el 2021.

Por medio de un comunicado en Twitter, Remedy Entertainment confirmó que la mejora de siguiente generación para Control Ultimate Edition se ha retrasado hasta principios de 2021, debido a que el estudio aún desea seguir trabajando en este producto para mejorar su calidad. Por el momento no hay una fecha en específico. Esto fue lo que comentó la compañía:

An update from the development team: Control Ultimate Edition will arrive on next generation platforms early 2021.

We want the final quality of the game to be awesome, and so we need a bit more time to work on it. Thank you for your understanding and patience!

