Nvidia cambiará el nombre de la RTX 4080 de 12 GB

El mundo de los tarjetas gráficas dio un nuevo paso este año con la serie 40, razón por la cual las tiendas que distribuyen las piezas tuvieron filas eternas para todos aquellos que querían adquirir su producto. Sin embargo, surgió una línea de Nvidia llamada 4080 de 12GB, misma que se estaba confundiendo con la de 16 GB por lo que estarían decidiendo cambiarle el nombre.

Según lo reportado por el medio conocido como Ars Technica, el nombre de estas será el de 4070 Ti, dando a entender que es una versión inferior a la 4080, pero que casi cuenta con lo mismo. Esto lo ha implementado Nvidia desde siempre, por lo que la tradición se mantendría estable, al igual que pasó en su momento con las 1070 y hasta las 2070.

Además de contar 12 GB, también hay menos RAM, menos ancho de ancho de banda y menos núcleos, por lo que no podría considerarse dentro de la familia de 4080, sobre todo por la parte del precio. De hecho, en su momento Nvidia comentó que su nombre no era el correcto, por lo que decidieron retirarla momentáneamente del mercado y esperar a que hacer con el modelo.

Con este evidentemente cambio de nombre, es lógico que el precio debería seguirle, dado que no son los mismos componentes que sus hermanas mayores, aunque no sería mucha la rebaja, pero por ahora no se ha mencionado nada. A eso le podemos agregar que aún no hay fecha para que estas tarjetas vuelvan a distribuirse, solo que el embalaje e impresión de caja serían distintos.

Vía: Ars Technica

Nota del editor: Comprar esta tarjeta sería una forma más amigable para el bolsillo para adentrarse dentro del mundo de las computadoras. Habrá que esperar a un comunicado oficial de la empresa.