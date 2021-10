Faltan unas cuantas semanas para que NBCUniversal estrene la serie de Chucky, y ya han liberado un nuevo adelanto en video. A pesar de ser bastante corto, el teaser en cuestión sugiere que el proyecto tendrá mucho gore, algo que los fans de la franquicia ciertamente quieren ver. Pero tampoco te preocupes demasiado si nunca antes has visto una de estas películas, pues la serie también está pensada para los nuevos.

i know i’m a tease… watch my show oct 12 on @usa_network and @syfy pic.twitter.com/mK1JrA7EH3

— Chucky (@ChuckyIsReal) September 26, 2021