Nuevas y emocionantes ofertas llegan a la eShop

La eShop del Nintendo Switch constantemente ofrece periodos de rebajas que todos los usuarios de la consola no se deben de perder, y en esta ocasión vemos un enfoque en los juegos multiplayer.

A partir del día de hoy, 4 de agosto, hasta el próximo 8 de agosto, todos los usuarios tendrán la oportunidad de ahorrar hasta un 30% en los siguientes títulos multiplayer, así como un par de paquetes que incluyen el juego base y sus respectivos DLC:

–Super Mario Party – De $1,399 pesos a $979.30 pesos.

–Among Us – De $97 pesos a $67.90 pesos.

–Hyrule Warriors Age of Calamity + Expansion Pass – De $1,873 pesos a $1,311 pesos.

–DOOM Eternal – De $1,199 pesos a $299.75 pesos.

–Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – De $999 pesos a $699.30 pesos.

–Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – De $299 pesos a $98.67 pesos.

–Monster Hunter Rise – De $1,499 pesos a $764.49 pesos.

–Just Dance – De $999 pesos a $399.60 pesos.

–Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – De $699 pesos a $489.30 pesos.

–1-2-Switch – De $1,199 pesos a $839.30 pesos.

Recuerda, estas y más ofertas estarán disponibles hasta el próximo 8 de agosto de 2022. En temas relacionados, Nintendo vuelve a aclarar los rumores del Nintendo Switch Pro.

Vía: Nintendo