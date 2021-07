No More Heroes 3 tendrá dos ediciones de colección con todo y firma de Suda51

No More Heroes 3 es uno de los lanzamientos más grandes del Nintendo Switch para el próximo mes de agosto. Si la versión física tradicional no te convence, te dará gusto saber que Pix’n Love, una compañía francesa, está trabajando para crear dos ediciones de colección, con todo y una firma de Suda51, el creador de esta serie.

La primera edición de colección solo estará disponible para las primeras 1,500 personas que decidan preordenar el juego, y esto es lo que incluye:

-Juego

-Libro de arte.

-Litografías.

-Un certificado de autenticidad numerado.

De igual forma, se venderá una Deluxe Edition, la cual está limitada a 500 unidades, contará con la firmada por Suda51, e incluye:

-Juego.

-Banda sonora de vinilo.

-Libro de arte.

-Litografías.

-Un certificado de autenticidad firmado por Suda51.

La edición de colección tiene un precio de €79,90 euros, mientras que la Deluxe Edition cuesta €149 euros. Si estás interesado en estas versiones físicas, puedes hacer tu pedido aquí. De igual forma, puedo confirmar que Pix’n Love sí hace envíos a México, aunque tienes que pagar extra y tendrás que esperar algo de tiempo antes de tener el juego en tus manos. Te recordamos que No More Heroes 3 estará disponible en Nintendo Switch el próximo 27 de agosto de 2021.

Vía: Pix’n Love