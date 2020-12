Nintendo revela por qué retirarán Super Mario 3D All-Star el próximo año

2020 fue el año de Mario. Para celebrar el 35 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo lanzó al mercado productos como Mario Kart Live: Home Circuit y un Game & Watch especial. Sin embargo, fue la colección de Super Mario 3D All-Star la cual emocionó y confundió más a los fans. Aunque muchos están felices con este paquete conmemorativo, algunos no están contentos con el hecho de que el 31 de marzo de 2021, este juego ya no estará disponible de forma física y digital. Ante esto, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, se ha pronunciado al respecto.

En una reciente entrevista con Polygon, Bowser fue cuestionado sobre la extraña decisión de retirar Super Mario 3D All-Stars de las tiendas al final del año fiscal. Esto fue lo que comentó el presidente al respecto:

“Creo que voy a usar una simple palabra: celebración. Es solo que… Esto es una celebración del 35 aniversario de Mario. Hemos querido celebrarlo de maneras únicas y diferentes, y lo hemos hecho por medio de juegos como Super Mario 3D All-Stars, o lo vamos a hacer por medio de lanzamientos futuros como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Y también lo hemos hecho con estrenos como Game & Watch: Super Mario Bros., o con Mario Kart Live. Estamos celebrando el 35 [aniversario] de Mario de maneras diversas. Y, con algunos de estos títulos, sentimos que teníamos la oportunidad de publicarlos por tiempo limitado. Esto ha rendido muy, pero que muy bien. Super Mario 3D All-Stars ha vendido más de 2.6 millones de copias tan solo en EstadosUnidos. Y por ello, claramente, los consumidores han podido disfrutarlo. Y no es una estrategia que vayamos a emplear de forma general, pero es una que pensamos que sería única para este aniversario”.

Sin embargo, recordemos que no solo Super Mario Bros. 35, el battle royale, y Super Mario 3D All-Stars ya no estarán disponibles el próximo año, ya que el recién lanzado Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light también sufrirá del mismo destino. Ante esta cuestión, Bowser comentó:

“Bueno, en estos momentos, la decisión realmente ha girado en torno a estos aspectos de la celebración. No puedo hablar de planes para más allá del final de marzo”.

Muchas personas creen que a partir del 1 de abril de 2021, los juegos de la Super Mario 3D All-Stars se podrán conseguir de forma individual en la eShop del Switch, mientras que Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light llegará a la colección de NES. Aunque el comentario de Bowser podría indicar que esto sucederá, por el momento no hay información oficial al respecto.

Vía: Polygon