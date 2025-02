Paramount reveló el logo oficial, ofreciendo nuevas pistas sobre la trama de la esperada secuela, cuyo estreno en cines está previsto para el 19 de marzo de 2027. El anuncio llega poco después del lanzamiento digital de la tercera, mientras que su versión en Blu-ray estará disponible en abril.

El detalle más llamativo des el número “4” en color rosa, lo que sugiere que Amy Rose podría jugar un papel clave en la historia. Este indicio refuerza especulaciones previas sobre la posible incorporación del personaje, quien ya había sido mencionado en rumores tras la escena post-créditos de la tercera entrega a eso se suma que se basarían ahora en Sonic CD.

Aquí lo puedes ver:

First official logo for #Sonic4

In theaters on March 19, 2027 pic.twitter.com/Vynzu13oXQ

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 22, 2025