Mod combina a Elden Ring y Pokémon Scarlet & Violet

No es un secreto que Pokémon Scarlet & Violet no tienen el mejor apartado visual del momento. De esta forma, un fan se dio a la tarea de hacer algo que ya muchos estaban esperando, y creó un mod que lleva a las criaturas de Paldea al mundo de Elden Ring.

Recientemente, el usuario conocido como Arestame compartió un video en su cuenta de Twitter en donde nos muestra un mod que combina a Pokémon Scarlet & Violet con Elden Ring. De esta forma, criaturas como Quaxly ahora son summons en The Lands Between.

Elden Ring X Pokémon Scarlet is here! From Paldea to The Lands Between, expand your #Pokemon journey with new summons in #ELDENRING ! pic.twitter.com/djOWo9ogpg

— Arestame (@Arestame_Arkeid) December 28, 2022