Microsoft usará herramientas de IA para el desarrollo de juegos

Ahora que Microsoft ha comprado a Activision Blizzard, varios planes de la compañía han salido a la luz respecto a la parte de videojuegos con Xbox, entre las primeras decisiones que se han tomado está la de quitar el Game Pass gratis a quienes se encuentran laborando en áreas que no conciernen a esta división. Y ahora, queda prácticamente confirmado que estarán usando herramientas diferentes para desarrollar nuevos lanzamientos al futuro cercano.

Hace poco se anunció una alianza con Inworld AI, lo cual permitirá crear tecnologías que agilicen el desarrollo de títulos, más que nada para hacer métodos pesados un poco más llevadores, esto con el fin de seguir patrones que en estos tiempos los programadores llevan a cabo a mano a pesar de utilizar el mismo código. Eso marca una colaboración más de la marca por hacer de la creación de videojuegos algo más llevadero y que limiten a la gente a exponer toda su creatividad.

Today, we announced a partnership with @Xbox.

With the advent of generative AI, there’s an opportunity to leverage cutting-edge innovations to foster limitless creativity and unparalleled immersion.#AI #gamedev #indiedevhttps://t.co/fHp56zghEJ

— Inworld AI (@inworld_ai) November 6, 2023