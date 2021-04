Mass Effect Legendary Edition tendrá Modo Fotográfico

La semana pasada, BioWare anunció que el desarrollo principal de Mass Effect Legendary Edition finalmente había concluido. En otras palabras, se espera que el juego ya no vaya a tener ningún retraso, y para celebrarlo, sus desarrolladores revelaron nuevas funciones que llegarán a esta remasterización.

Vía Twitter, Mac Walters, director del juego, confirmó casualmente que la Legendary Edition tendría un Modo Fotográfico, como muchos otros títuloss actuales.

We were just calibrating, but #MassEffect Legendary Edition will have a photo mode. https://t.co/QghTqwS4Ah pic.twitter.com/tfNKcgyplu

— Mac Walters (@macwalterslives) April 15, 2021