Una de las series menos conocidas de Nintendo es la de Mario vs. Donkey Kong, esto claro, a pesar de tener una historia que se remonta a los orígenes de estos dos icónicos personajes. Luego de haber nacido en el Game Boy Advance, la franquicia dio el salto al Nintendo DS con un par de títulos y en nuestro nuevo video, te contamos la historia del precioso, Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis.