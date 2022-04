Mario Golf llegará al Switch la próxima semana

La ofertas de juegos del N64 para el servicio de Switch Online sigue creciendo. Hace un par de meses llegaron The Legend of Zelda: Majora’s Mask y F-Zero X. Ahora, recientemente se reveló que la próxima semana estará disponible Mario Golf a través de este servicio.

Este anuncio se dio por medio de la cuenta oficial de Twitter de Nintendo, en donde se confirmó que Mario Golf llegará al Switch Online + Expansion Pack el próximo 15 de abril de 2022. Después de este título, se espera que juegos como Kirby 64: The Crystal Shards y Pokémon Snap estén disponibles en los próximos meses.

Get into the swing! ⛳

Tee off with Mario and friends when Mario Golf comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 4/15. #Nintendo64 pic.twitter.com/bB4ujaj59F

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2022