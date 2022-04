Pese a que ha pasado ya una semana desde el primero de abril, Nintendo sigue sufriendo las consecuencias de un chiste de April Fool’s subido de tono. Recientemente, la compañía compartió un pequeño video para promocionar Switch Sports, el sucesor espiritual de Wii Sports, el cual se ha convertido en el objetivo de varias burlas como consecuencia de un gif no apto para menores.

En la cuenta oficial de Nintendo of Europe, el clip de 15 segundos nos muestra un poco de los modos especiales que tendrá la sección de boliche. A primera instancia, no hay algo malo con esto. Sin embargo, este video aparece a solo unos días de que un gif no apto para menores de edad aterrorizó a la comunidad de Twitter, esto al mostrarnos un bolo teniendo relaciones con un pino de una forma inusual.

🎳 You’ll need to skilfully avoid the obstacles to score big in these bowling challenges in #NintendoSwitchSports! pic.twitter.com/zlUpL9Y8dA — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 5, 2022

Inmediatamente, las respuestas de Twitter se llenaron de videos que hacen referencia al gif pornográfico, o son el gif pornográfico. Hasta el momento, Nintendo no ha eliminado el video, y parece que no tiene intenciones de hacerlo. Tal parece que es cierto lo que dicen, no existe la publicidad negativa.

El gif en cuestión fue creado por el usuario conocido como WyerframeZ, el cual decidió tomar los clásicos mensajes de “strike” que aparecen al jugar boliche, pero les dio un toque sexual al presentarnos actos no aptos para menores entre una bola y un pino. El primero de estos surgió en noviembre del año pasado, pero el más reciente fue parte de las bromas de April Fool’s.

En temas relacionados, el Switch ha recibido una nueva actualización.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, esta es una de las noticias más extrañas en un buen tiempo. Si bien Nintendo no tiene la culpa en esta ocasión, quizás sea hora de contratar a un community manager que esté más al tanto de todos los memes y tendencias que gobiernan Twitter.

