Mañana habrá nueva información de Pokémon Scarlet and Violet

A inicios de año se nos sorprendió con una noticia bastante relevante, dado que se anunció la siguiente generación de Pokémon con las versiones Scarlet and Violet, de las cuales no se dió mucha información. Sin embargo, este silencio por parte de Nintendo y Game Freak va a terminar pronto, pues se anunció un nuevo evento dedicado a dar un vistazo a fondo a los juegos.

Mediante las redes sociales oficiales de la compañía, se confirmó que el próximo 1º de junio en punto de las 6:00 A.M PT (8:00 A.M. México), habrá una transmisión para conocer más detalles de los esperados lanzamientos. Esto podría incluir algo del contexto de la historia, nombre de la región, nuevas criaturas, entre otras opciones nuevas para esta generación.

