Los Beatles logran ganar un Grammy gracias a la IA

La icónica banda inglesa, Los Beatles, logró ganar el que parece será su último Grammy, 55 años tras su disolución oficial. Esta hazaña fue lograda gracias al poder de la inteligencia artificial y su habilidad de restauración de audio. La última canción de la banda, Now and Then, fue nominada Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock, logrando ganar este último sobre bandas como Green Day y The Black Keys. ¿Pero cómo se logró producir esta canción considerando que dos de los integrantes de la banda ya no estánen este plano existencial?

En 1995, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison recibieron una serie de grabaciones inéditas de John Lennon, quien falleció en 1980. La mayoría de estas grabaciones fueron utilizadas en el proyecto The Beatles Anthology, un álbum que reunía material histórico de la banda. Sin embargo, una de esas grabaciones nunca pudo ser incluida debido a las limitaciones tecnológicas de la época. El problema radicaba en que la voz de Lennon estaba mezclada con el sonido de un piano y no existía la tecnología necesaria para separar ambos elementos de manera clara.

Casi tres décadas después, McCartney y Starr decidieron recurrir a la inteligencia artificial para resolver este desafío. Al utilizar herramientas avanzadas, lograron aislar y restaurar la voz de Lennon, permitiendo que su esencia vocal brillara sin interferencias. Tras incorporar grabaciones antiguas de George Harrison en la guitarra, se logró reunir a los cuatro Beatles para presentar una última canción

El resultado de este esfuerzo tecnológico y artístico es la canción Now and Then, que se ha convertido en lo que muchos consideran la última canción de The Beatles. Este tema no solo es una oda la historia de la banda, sino también un emotivo tributo a John Lennon y a la conexión que los cuatro miembros compartieron.

Vía: The Beatles