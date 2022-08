Llegan cuatro esperadas novedades a WhatsApp

Hace algunas horas atrás el dueño de la compañía Meta, Mark Zuckerbeg, anunció algunas novedades interesantes para la plataforma más usada de mensajes en la actualidad, WhatsApp. Estas tienen como objetivo mantener las conversaciones de la manera más privada posible, incluso comparándose con charlas que las personas pueden tener en la vida real.

La primera es una de las más pedidas, y permite dejar algún grupo de la plataforma sin que se le notifique a todos los integrantes de la misma, solamente al administrador en cuestión. La segunda nos plantea quién puede ver la última hora de nuestra conexión en la plataforma, anteriormente se podía hacer en general, ahora son usuarios específicos.

Como tercera función está la posibilidad de no permitir capturas de pantalla a los mensajes que solo se pueden reproducir una sola vez, siendo así la vía común de almacenaje para este contenido provisional. Por último, pero no menos importante, los usuarios tendrán más tiempo para borrar mensajes que no querían enviar a sus contactos, un margen expandido a dos días.

Respecto a esta última función, no está de más comentar que el mensaje se debe borrar antes de que el contacto lo lea, de lo contrario no habrá manera de que este lo lea por accidente. Sin duda, será el más solicitado por los usuarios. Estas cuatro adiciones estarán llegando de forma periódica al servicio para más tarde tener la actualización de forma mundial.

Vía: Facebook