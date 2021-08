Las ventas de software en PlayStation disminuyeron

Si bien hace un par de días Jim Ryan, CEO de SIE, compartió una serie de datos favorables sobre las ventas de software y hardware relacionados con el PS5, recientemente se emitió más información al respecto, esto gracias al reporte trimestral de Sony. Aquí se menciona que las ventas de juegos como Ratchet & Clank: Rift Apart y MLB The 21 superaron las expectativas de la compañía.

Entre los datos que se señalan, se habla sobre una disminución en las ventas en comparación con lo visto en el mismo trimestre de 2020. Hace un año se llevó a cabo el lanzamiento de The Last of Us Part II, el cual generó más de cuatro millones de unidades vendidas en sus primeros tres días. En comparación, en 2021 Ratchet & Clank: Rift Apart generó 1.1 millones de ventas, mientras que Returnal consiguió 560 mil. Es importante mencionar que el trabajo de Naughty Dog llegó a una consola con más de 100 millones de unidades vendidas, mientras que el PS5 solo tiene poco más de 10 millones de usuarios.

De igual forma, la cantidad de juegos first party distribuidos también disminuyó. En total, se generaron 10.5 millones de unidades en el trimestre. En comparación, durante en el mismo periodo de 2020 vimos 18.4 millones. Un dato interesante es que el 71% de las ventas de software fueron digitales, en comparación con el 74% del año anterior. Por otro lado, se vendieron 63.6 millones de juegos entre el PS4 y PS5 en el trimestre más reciente, una disminución de los 91.4 millones del año pasado.

En temas relacionados, ya sabemos cuánto costarán las SSD del PS5 en México.

Vía: GamesIndustry.biz